Undersøgelse af svømmeres mistrivsel vil tage måneder

- Jeg vil skyde på, at det kommer til at tage fire-fem måneder, også på grund af sommerferien, men det er lidt svært at sige, siger Mølholm.

Han forklarer, at der inden for de næste par uger vil blive udarbejdet et kommissorium, som mere præcist skal beskrive, hvad der skal undersøges.

Herefter vil et eksternt konsulentfirma blive hyret til at stå for selve undersøgelsen.

Tidshorisonten afhænger også af, hvor omfangsrig opgaven vurderes til at være.

- Vi skal tale med konsulentfirmaet om, hvad der er realistisk på baggrund af det kommissorium, der bliver lavet, siger Mølholm.

Det er ikke første gang, at der bliver lavet en stor undersøgelse af forhold i dansk idræt.

I 2015 offentliggjorde Anti Doping Danmark en rapport om doping i dansk cykelsport fra 1998 til 2015. Det tog mere end to år at indsamle materiale til rapporten, som Morten Mølholm faktisk var med til at udarbejde.

- Det er klart, at den her undersøgelse skal være hurtigere færdig end antidopingundersøgelsen.

- Dengang var vi dels hæmmet af, at der ikke blev afsat separate ressourcer til den, så vi skulle lave den ved siden af vores arbejde, og dels var den international - med interview med udenlandske ryttere, danske ryttere i udlandet og amerikanske dopingefterforskere.

- Det er en klar intention, at den her undersøgelse skal være hurtigere færdig, siger Morten Mølholm.

Det er endnu ikke til at sige, hvor meget undersøgelsen kommer til at koste.

Sideløbende med undersøgelsen omkring mistrivsel blandt danske topsvømmere, vil DIF og Team Danmark undersøge, hvor udbredt spiseforstyrrelser er generelt i dansk idræt.

Det er to uger siden, at flere svømmere stillede sig frem i DR-dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen" og fortalte, at de frem til 2013 var blevet vejet foran hinanden. Flere af dem har efterfølgende været plaget af spiseforstyrrelser.