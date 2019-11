Underbukse-stunt gav Bendtner to millioner kroner

Der fulgte en check på knap to millioner kroner med, da Nicklas Bendtner under EM i 2012 efter en scoring mod Portugal reklamerede for det irske bettingfirma Paddy Power.

Planen var, at Bendtner ville hive op i kamptrøjen, så Paddy Powers navn kunne ses på underbuksekanten. Dog kun hvis han scorede et afgørende mål.

- Min mor er ikke vild med projektet, men det er et tilbud, som jeg ikke rigtig føler, jeg kan sige nej til. To millioner kroner er alligevel en sjat.

- Og det kan også blive sjovt. Et kick. Jeg har kedet mig i træningslejren, kedet mig på hotellet. Der skal ske noget, fortæller Nicklas Bendtner i bogen.

Gennem en bekendt fra Londons kasinomiljø havde angriberen fået en henvendelse fra Paddy Power to uger tidligere. Tilbuddet lød på 200.000 pund (i omegnen af 1,85 millioner danske kroner, red.).

Allerede før afrejsen til EM i Polen og Ukraine havde Bendtner fået tilsendt ti par underbukser med bettingfirmaets navn i forskellige størrelser og modeller.

Landsholdet indledte EM-slutrunden med en 1-0-sejr over Holland, men kom bagud med 0-2 mod Portugal. Bendtner reducerede til 1-2, og da han senere udlignede til 2-2, trak han op i trøjen.

Efter kampen, der endte med et 2-3-nederlag, blev Paddy Power-stuntet en stor sag. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) straffede Bendtner med en bøde på 100.000 euro (750.000 kroner), men den regning endte bettingfirmaet med at betale.

Selv om Bendtner allerede på det tidspunkt i karrieren tjente millioner af kroner som professionel fodboldspiller, så forsvandt mange af dem hurtigt igen.

I årene frem mod EM i 2012 brugte den daværende landsholdsstjerne især mange penge på kasinoer i London.

Det var noget, han begyndte på i en periode, hvor forholdet til den daværende kæreste Caroline Fleming haltede.

I bogen fortæller Bendtner, at han nogle aftener lagde sig til at sove efter at have tabt "en kvart, en halv, en eller to millioner kroner".

I sommeren 2011 var det tæt på at gå helt galt, da han på halvanden time i fuldskab midt om natten spillede 400.000 pund (cirka fire millioner kroner, red.) op på roulette.

Bankbogen var tømt, og han var gået personlig fallit, hvis lykken ikke var vendt. På en halv time fik han minimeret sit tab til 20.000 pund og slap dermed med skrækken.

Generelt har pengene siddet løst på Nicklas Bendtner, der i bogen afslører, hvordan han i februar 2013 forsøgte at bestikke en betjent med 100.000 kroner, da han gjorde sig skyldig i promillekørsel i København.

Betjenten ville have Bendtner med på stationen. Bendtner fortæller i bogen, at han satte sig ind i sin bil for at køre 150 meter fra den ene bar til den anden med en promille på 1,75. Den tilladte grænse er 0,5.

Bendtner nåede dog slet ikke at dreje nøglen, inden en betjent bankede på ruden. Selv om han reelt ikke startede bilen, så var skaden sket, fordi han havde sat sig ind bag rattet.

- Så er det, jeg begynder at panikke. Jeg forklarer ham, at jeg ikke engang havde fået tændt for motoren. Så kommer jeg i tanke om den konvolut, jeg har i inderlommen. 100.000 kroner. De er tænkt som en gave til mine forældre.

- "Du får dem her, hvis du lader mig slippe," siger jeg.

- "Hold din kæft, lige nu," svarer betjenten.

Nicklas Bendtner glæder sig over, at betjenten ikke sigtede ham for forsøg på bestikkelse.

- Så havde det da først set skidt ud, skriver han i bogen.

Sagen kostede Bendtner en bøde på 842.000 kroner og en frakendelse af kørekortet i tre år.

Derudover skriver Bendtner, at han af Dansk Boldspil-Union (DBU) blev straffet med udelukkelse fra landsholdet i et halvt år. Udadtil blev afstraffelsen kaldt en "tænkepause".