Unai Emery afløser legenden Arsène Wenger i Arsenal

- Jeg er begejstret over at komme til en af fodboldens største klubber, siger Unai Emery.

- Arsenal er kendt over hele verden for sin måde at spille fodbold, klubbens brug af unge spillere, det fantastiske stadion og den måde, klubben køres på, siger han.

Unai Emery, der altså ikke får titel af manager, forlod for nylig franske Paris Saint-Germain, hvor han har været de seneste to sæsoner.

Paris Saint-Germain vandt i denne sæson både det franske mesterskab og begge de nationale pokalturneringer.

I sæsonen før gik klubben glip af det franske mesterskab for første gang i fem år og måtte nøjes med at vinde begge nationale pokalturneringer.

Klubben havde håbet på europæisk succes, men det gik ikke godt nok i Champions League til, at Unai Emery kunne få forlænget sin kontrakt, og han blev derfor afløst af tyske Thomas Tuchel.

I begge sæsoner med Unai Emery ved roret røg Paris Saint-Germain ud i ottendedelsfinalen mod først FC Barcelona og dernæst Real Madrid.

Unai Emery har dog tidligere haft europæisk succes, nemlig da han tre sæsoner i træk fra 2014 til 2016 førte Sevilla til sejr i Europa League.

Den 46-årige spanier har tidligere været træner for blandt andet Valencia og Spartak Moskva.

Arsenals ejer, Stan Kroenke, glæder sig over, at det er lykkedes at hente Unai Emery til klubben.

- Han har bevist, at han er en vinder. Vi har tillid til, at han er den rigtige til jobbet, og at han vil arbejde for at hente de triumfer, som alle vores fans, folk i klubben og alle, der holder med Arsenal, ønsker sig, siger Kroenke.

Arsenal sagde efter den nyligt overståede sæson farvel til manager Arsène Wenger, der blev ansat i september 1996.

Franskmanden førte klubben til tre engelske mesterskaber og syv FA Cup-titler.

I 2000 nåede Arsenal frem til finalen i Uefa Cuppen, forløberen for Europa League.

Finalen i København blev dog tabt til tyrkiske Galatasaray efter straffesparkskonkurrence.

I 2006 førte Wenger klubben frem til Champions League-finalen, som Arsenal tabte 1-2 til Barcelona.