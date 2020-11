Haas-raceren blev revet over i to, da den kolliderede med autoværnet.

Ulykke: F1-kører reddet ud af brændende bil

Haas–køreren Romain Grosjean udgår efter et kollision med barrieren på første omgang af Formel 1–løbet i Bahrain. Løbet er sat på pause på ubestemt tid.

I samme øjeblik, Grosjean frontalt ramte autoværnet nærmest uden bremselængde, efter han kom på tværs af Daniil Kvyat (AlphaTauri) i et sving, blev hans bil revet i to stykker.

Den forreste del – som smadrede gennem autoværnet – sad franskmanden i, da den brød i brand. Hans sikkerhedscelle og nakkebeskytter blev mast ind gennem autoværnet.

Grosjean var selv i stand til at komme ud af den brændende bil, og han skal nu undersøges nærmere.

De første meldinger fra Haas lyder på, at Grosjean er sluppet med mindre brandskader på hænder og fødder.

Banemandskab er i fuld gang med at skære vragresterne ud af autoværnet, der efterfølgende skal bygges op på ny. Den seneste melding lyder fra Formel 1, at der er en pause på ubestemt tid. Derefter kan løbet starte med et varsel på ti minutter.

Haas–teamchef Günther Steiner er ude med stor tak til redningsmandskabet i Bahrain.