Ulrik Kirkely erstatter fyrede Jan Pytlick i Odense Håndbold

Ulrik Kirkely, der fra september og fire år frem er ny cheftræner i Odense Håndbold, kommer fra et job som landstræner for Japans kvindelandshold. Han ses her i spidsen for Japan under VM-kampen mellem Japan og Brasilien i Oldenburg i december 2017. (arkiv)

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix