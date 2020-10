Ulissi sprinter fra Mikkel Honoré og vinder Giro-etape

Den danske rytter fra Quick-Step blev kun overgået af to af feltets dygtige afsluttere.

Italieneren Diego Ulissi (UAE) vandt etapen foran slovakken Peter Sagan (Bora), mens Honoré snuppede tredjepladsen.

Mikkel Honoré angreb flere gange i slutfasen. Første gang var det ham, der åbnede med et angreb på det sidste stejle stykke i målbyen Alcamo.

Ulissi halede dog hurtigt Honoré ind, og Sagan kæmpede for at komme op til de to førende ryttere.

Honoré havde flere kræfter, men var måske for ivrig og åbnede tidligt spurten.

Igen fik Ulissi hurtigt kontakt, mens Sagan sad lige i baghjulet på Honoré.

De to rutinerede sprintere overhalede på de sidste 20-25 meter begge Honoré.

Ulissi var dog klart stærkere end Sagan, der ser ud til at have mistet lidt af sin speed fra tidligere i karrieren.

Fem sekunder efter kom Michael Matthews ind over stregen med et større felt.