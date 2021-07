Ukrainsk City-stjerne: Vi skal spille vores livs kamp

Ukraine er på papiret underdog i opgøret, og det er Zinchenko udmærket klar over.

- Vi vil prøve at overraske dem, men vi ved selvfølgelig godt, at hvis vi skal videre, så skal vi spille vores livs kamp, siger Zinchenko ifølge AFP.

Ukrainerne har nået kvartfinalen efter et gruppespil, hvor de tabte to kampe og vandt en. Det var nok til en tredjeplads og en billet til ottendedelsfinalen, hvor de nedlagde Sverige.

England kom igennem gruppespillet med to sejre og en uafgjort kamp, og i ottendedelsfinalen blev mægtige Tyskland nedlagt. Indtil videre har englænderne ikke lukket mål ind under EM.

- Tallene taler for sig selv. De har spillet virkelig godt i defensiven, men jeg tror ikke på, at nogen hold er perfekte. Alle hold har svagheder, siger Zinchenko.

I Manchester City spiller Zinchenko på venstre back, men under EM har han spillet på den centrale midtbane i de tre første kampe. Mod Sverige blev han flyttet ud på venstre kant og bidrog med både et mål og en assist.

Ukraines landstræner, Andriy Shevchenko, har også stor respekt for England.

- Jeg synes, England er et af de bedste hold, og under det her EM har det været et af de mest afbalancerede hold. De har fremragende spillere.

- Jeg ved, det bliver svært for os, men jeg ved, at mine spillere har karakter, og det skal vi prøve at vise, siger Andriy Shevchenko.

Vinderen af opgøret mellem Ukraine og England skal møde Danmark eller Tjekkiet i semifinalen.