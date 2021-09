Ukrainer napper VM-titel fra Anthony Joshua i sværvægtsbrag

Det står klart, efter at han natten til søndag dansk tid detroniserede den nu tidligere verdensmester Anthony Joshua i britens egen baghave foran et udsolgt Tottenham Hotspur Stadium i London.

Den 34-årige ukrainer leverede lidt af et mesterstykke, da han lukkede munden på størstedelen af de 67.000 tilskuere i den massive arena.

Således viste Usyk sig at være for hurtig og klog for Anthony Joshua i løbet af den medrivende boksekamp, inden han i 12. og sidste runde endda forsøgte at knockoute briten foran hjemmepublikummet.

Joshua formåede at holde sig på benene, men kampens afgørelse var der ikke meget at rafle om, da ukraineren blev kåret som vinder af et enigt dommerbord.

Med sejren overtager Oleksandr Usyk Joshuas verdensmesterbælter fra bokseforbundene WBO, WBA, IBF og IBO.

Kampen mod Joshua var Oleksandr Usyks bare tredje kamp som professionel sværvægtsbokser.

Han er den første ukrainer til at vinde VM-titlen i sværvægt, siden brødrene Wladimir og Vitalij Klitsjko dominerede divisionen fra 2004 til 2015.

Oleksandr Usyk, der i 2012 vandt OL-guld i sværvægt, har tidligere i sin karriere forenet alle VM-bælterne i cruiservægt, der er for boksere på maksimalt 90,72 kilo.

For Anthony Joshua er nederlaget - det bare andet i hans karriere - et hårdt slag.

Det betyder nemlig, at briten formentlig må vinke farvel til sin drøm om en kæmpe kamp om samtlige VM-bælter i sværvægtsdivisionen mod landsmanden Tyson Fury.

Fury er verdensmester hos forbundet WBC. Det er den eneste titel, som Anthony Joshua ikke besad, indtil nederlaget mod Usyk.

For at gøre ondt værre, så var det ikke engang planen, at Anthony Joshua skulle have mødt Usyk lørdag.

Oprindeligt skulle Joshua have mødt landsmanden Tyson Fury i august, men efter at Fury af et andet forbund blev tvunget til at møde Deontay Wilder inden 15. september, ville WBO ikke længere vente på at få sat forbundets VM-bælte på højkant, og derfor kom kampen mod Usyk altså i stand.