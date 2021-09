Ukendte moldovere vil i CL-ottendedelsfinale efter choksejr

Og det får klubbens spillere til at tro på, at de kan nå ottendedelsfinalen i Europas fornemmeste klubturnering trods holdets status som massive underdogs i pulje D, der også tæller Inter.

Den lille moldoviske klub FC Sheriff Tiraspol har overrasket alt og alle i dette års Champions League med to sejre ud af to mulige over henholdsvis Shakhtar Donetsk og Real Madrid.

Det siger anfører Frank Castaneda efter Sheriff Tiraspols sensationelle sejr ude over Real Madrid tirsdag aften.

- For os er det en drøm at have vundet her. Vi er så glade og nyder det bare.

- Vi kom for at vinde kampen. Vi mødte ikke bare op for at sidde på vores flade. Vi ved, hvor gode vores spillere er, og heldigvis for os var Madrid ikke i stand til at udnytte deres chancer, men det var vi.

- Vi drømmer om at nå i ottendedelsfinalen, og det er vores mål, siger colombianeren.

De moldoviske miniputters overraskende 2-1-sejr kom i hus takket være en fantastisk scoring af luxembourgske Sebastien Thill, der i sidste sæson var med til at rykke ned fra den bedste russiske række med FC Tambov, inden klubben gik i opløsning.

Han er ikke i tvivl om, hvor målet rangerer i hans karriere.

- Det er det bedste og vigtigste mål i min karriere. Det er helt sikkert.

- Vores hold var så modigt, i forhold til den måde vi spillede på, og heldigvis lykkedes det mig at score lidt af en perle, siger 27-årige Thill.

Hos Real Madrid er cheftræner Carlo Ancelotti ærgerlig over nederlaget.

- De lykkedes med alt, mens alt, hvad vi forsøgte, gik dårligt.

- Vi spillede med intensitet og dedikation, men tabte på grund af de mindste detaljer. Holdet spillede godt. Vi kunne have været skarpere i feltet, men det er svært at forklare, hvad der gik galt, siger italieneren.

Real Madrid havde i løbet af kampen 30 skud på mål og 67 procent af boldbesiddelsen. FC Sheriff Tiraspol havde fire skud på mål og scorede altså på de to af dem.

Det moldoviske hold, der er med i Champions League for første gang, topper gruppe D med seks point.