Ukendt bundesligaspiller jagter de slemme drenges rekord

I 25 bundesligakampe i denne sæson er det nemlig lykkedes Gjasula at rage ikke mindre end 15 gule kort til sig.

Dermed er han kun én advarsel fra at tangere rekorden og to fra at placere sig alene på toppen af den lidt specielle hitliste. Han har fem kampe til at nå rekorden.

30-årige Gjasula er i gang med sin første sæson på højeste niveau efter en lang karriere i lavere rangerende klubber.

Inden han kom til Paderborn i 2018, spillede han to sæsoner i Hallescher FC i tredjebedste række.

På banen falder han primært i øjnene, fordi han spiller med en beskyttelseshjelm, som han egentlig ikke har brug har.

Den stammer fra 2013, hvor han brækkede kindbenet og i den første tid var nødt til at bære hjelmen i kampene for at beskytte den brækkede knogle.

I dag har den ingen særlig funktion, men Gjasula mener, at den aparte hovedbeklædning bringer ham held.

Lørdag kommer Paderborn på en svær opgave på udebane mod RB Leipzig. Her er træner Julian Nagelsmann forberedt på, at hans spillere kommer til at stå over for en modstander, der ikke er bleg for at lave frispark.

Nagelsmann mener dog ikke, at Gjasulas mange kort er et udtryk for, at han er ondskabsfuld på banen.

- Jeg synes ikke, at han er brutal. Det er ikke sådan, at han sparker modstanderne ud af deres fodboldstøvler. Der er mange taktiske frispark imellem.

- Jeg frygter ikke, at han sender en af vores spillere på hospitalet, siger Julian Nagelsmann ifølge dpa.

Den nuværende rekord i advarsler har foreløbig stået i 21 år, siden den daværende Duisburg-spiller Tomasz Hajto i sæsonen 1998/99 skrabede 16 advarsler sammen.

De mange kort forhindrede ikke polakken i året efter at score en kontrakt med storklubben Schalke 04, hvor han spillede i fire sæsoner.