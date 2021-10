Ujævnt gruppespil har skærpet Danmark

De danske badmintonherrer ved Thomas Cup viste ikke overlegenhed i gruppespillet, men førstepladsen i gruppen blev alligevel sikret via en 4-1-sejr onsdag aften over Sydkorea.

Viktor Axelsen i tre sæt mod Frankrig, kniven for struben ved 1-2 mod Tyskland og en Rasmus Gemke, som har bøvlet med at finde sit niveau som Danmarks tredjebedste single.

De lidt ujævne præstationer har måske fået nogen til at tvivle på, om Danmark kan gå hele vejen. Men det er der ingen grund til, hvis man skal tro spillerne.

For de svingende præstationer fra stort set alle mand er faktisk et glimrende afsæt til knockoutfasen, som indledes fredag med en kvartfinale mod Indien. Det mener Anders Antonsen.

- Jeg synes, det er rigtig fint, hvad vi både som enkelte spillere og som hold har været igennem indtil videre, lyder det fra Danmarks næstbedste singlespiller.

- Vi havde en god kamp mod Frankrig, men var så lidt pressede mod Tyskland. Jeg tror, det er meget godt, vi lige har oplevet lidt modgang også, så vi ikke er blevet for trygge i det. Vi er blevet holdt til ilden.

Han måtte selv slide lidt i det i sin single mod Sydkorea, men der er også flere positive ting at tage med.

For i løbet af gruppespillet har alle nået at byde ind med sejre til Danmark. I alle tre singler og begge doubler er der hentet point undervejs, og det er et vigtigt aspekt.

Singlerne var på forhånd udråbt som Danmarks helt store styrke ved Thomas Cup, men ifølge doublespilleren Kim Astrup må de danske doublespillere også have skabt panderynker hos de fremtidige modstandere.

- Det er et sindssygt godt signal, at vi også kan vinde nogle herredoubler. Jeg tror, at de andre lande, der kigger på os som helhed, har virkelig, virkelig svært ved at finde tre kampe, de kan vinde, siger han.

- Jo mere vi viser over for de andre i herredouble også, jo sværere får de andre ved at slå os.

Efter tresætssejren over Christo Popov på 1 time og 12 minutter i den første kamp mod Frankrig har den olympiske mester Viktor Axelsen været i total kontrol i de to efterfølgende kampe.

Selv om det ifølge Anders Antonsen har været godt ikke bare at cruise igennem gruppefasen, så nærmer turneringen sig også tidspunktet, hvor akkumuleret træthed bliver en faktor.

Her står Axelsen i hvert fald godt, bebuder han.

- Personligt føler jeg mig frisk. Der er lidt ømhed hist og pist, men det er ikke noget, som får nogen betydning, lyder det fra OL-vinderen.

Kvartfinalen mod Indien spilles fredag klokken 13.30. I en eventuel semifinale lørdag venter Indonesien eller Malaysia.