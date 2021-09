Ujævn bane gav FCK problemer: Det lignede en muldvarpefest

Nicolai Boilesen var glad for FC Københavns sejr over Slovan Bratislava på udebane i Conference League torsdag aften, men det var ikke alt, han var imponeret af.

- Det var en svær kamp og en tung kamp at spille på den her bane, hvor det så ud som om, at der havde været muldvarpefest, siger Nicolai Boilesen om det ujævne underlag til FCK's hjemmeside.

Heller ikke cheftræner Jess Thorup var tilfreds med slovakkernes grønsvær.

- Det var vanskelige vilkår med en umulig bane, men vi rejser hjem med et meget flot resultat, siger Thorup.

Han kunne se sit hold vinde Conference League-opgøret med 3-1. Jonas Wind scorede to mål, og Jens Stage diskede op med en enkelt fuldtræffer mod et godt hjemmehold.

- Slovan lagde ud med at spille meget direkte og kraftfuldt og kom med meget fart, men det indstillede vi os på i løbet af halvlegen og i pausen, så vi stod mere kompakt.

- Vi lod dem have bolden mere og stod lidt lavere selv, og så prøvede vi at spille vores egen fodbold, når vi erobrede bolden, og det, synes jeg, lykkedes godt, siger Jess Thorup.

Jonas Wind rundede et skarpt hjørne i torsdagens opgør. 100 gange har han nu optrådt i FCK-trøjen.

- Jeg er stolt over at nå milepælen med de 100 kampe, og det var skønt at fejre det med to kasser og en sejr, så jeg er glad, siger Jonas Wind.

FCK skal nu hjem til København og tilbage på træningsbanen. På søndag kommer FC Midtjylland på besøg i Parken til et stort superligabrag.