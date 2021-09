Uheldig optakt kostede Søren Kragh plads på VM-holdet

Manden, der for et år siden vandt to etaper i Tour de France, er lige nu ikke god nok til det stærkt besatte danske landshold, mener landstræneren.

- Sørens forløb op til VM har ikke været, som han har ønsket det. Han var lige en ringbredde eller to efter nogle af de andre danske ryttere. At der ikke var plads til ham, siger noget om holdets samlede niveau, siger Anders Lund.

For lidt over en uge siden måtte Kragh trække sig ud af etapeløbet Benelux Tour, fordi han var plaget af eftervirkninger fra et styrt.

Det var her, han skulle have bevist, at han havde ramt VM-formen. Nu må han i stedet se løbet på tv.

Det er fjerde år i træk, at Søren Kragh Andersen af den ene eller den anden grund går glip af VM's linjeløb.

- Der har været nogle uheldige omstændigheder, for sådan nogle mesterskabsruter er noget, der passer ham rigtig godt, siger landstræneren.

- Han viste senest, han var med - i Bergen i 2017 - at han kan sidde med de bedste, når han rammer tingene rigtigt.

- Jeg har haft en del gode snakke med ham op til dette VM. Søren meldte sig helt klar, og det er vigtigt for mig. Der er noget at bygge videre på, fastslår Anders Lund.

De sidste tre pladser på det danske VM-hold gik til Andreas Kron, Mads Würtz Schmidt og Mikkel Bjerg.

Allerede for to uger siden udtog landstræneren sine fem første ryttere. Det var Kasper Asgreen, Michael Valgren, Mads Pedersen, Mikkel Honoré og Magnus Cort.

VM's linjeløb køres 26. september. Ruten strækker sig over 268 kilometer og går fra Antwerpen til Leuven i Belgien.