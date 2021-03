Uheldig hollænder er Esbjergs store slutspilsjoker

Håndboldspilleren har været ude med et overrevet korsbånd i højre knæ hele sæsonen, men nu er hun tæt på at være tilbage på det helt rigtige tidspunkt.

Når slutspillet onsdag begynder i kvindernes håndboldliga, kan hollænderen være i spil til en plads på Team Esbjergs hold.

I hvert fald ifølge venstrebacken selv.

- Jeg skal tale med klubben, med lægerne og den fysiske stab, og vi skal lægge en klar plan. Jeg håber, at jeg i det mindste kan være sammen med holdet onsdag. Jeg siger ikke, at jeg kommer til at spille, men vi må se, om jeg kan tage et lille skridt, siger hun.

VM-guldvinderen fra 2019 var en af de største stjerner i ligaen før sin skade. Da det gik galt i slutningen af juli sidste år under en træning, meddelte klubben, at hun "efter al sandsynlighed" ville være ude i hele sæsonen.

Men alt tyder på, at profetien - set med vestjyske briller - heldigvis ikke holdt stik.

Polman regner med at være med på holdet i slutspillet, hvor Team Esbjerg er havnet i gruppe med Herning-Ikast, København og Silkeborg-Voel.

- Jeg har en rigtig god fornemmelse. Det er rart at spille rigtig håndbold igen, men jeg er et godt stykke fra at være helt tilbage.

- Kun ved at spille meget og være med i kampe kommer man tilbage, så jeg er ikke nervøs, siger hun.

28-årige Estavana Polman har trænet med hos Team Esbjerg de seneste tre uger. I den forgangne uge var hun samlet med det hollandske landshold, men helt efter planen var hun ikke i kamp.

Polman har gennemgået forskellige test, og knæet har reageret positivt, selv om "det altid vil kunne mærkes, når du har haft så stor en skade", som hun forklarer det.

Cheftræner Jesper Jensen ser frem til få Polman med igen. Men han ser også en potentiel fare ved, at holdkammeraterne øjeblikkeligt lægger for meget ansvar over på hendes skuldre.

- Det kan både blive positivt og negativt. Hvis de andre spillere kan acceptere, at hun ikke er den samme Polman som inden knæskaden, er det enormt positivt, siger han.

- Hun kan en masse ting, men vi kan ikke forvente, at hun kommer tilbage på samme niveau som tidligere lige med det samme.

- Det skal helst være sådan, at Polman skal spille sig stille og roligt op gennem hierarkiet, og at de andre ikke bare tror, at hun nu skal ind og styre det fra start. Det vil være en fejl af os som hold, siger Esbjerg-træneren.

Alligevel ser han for sig, at Polman kan få en vigtig rolle.

- Hun kan blive en form for joker, siger Jesper Jensen, der også er træner for det danske landshold.

Team Esbjerg vandt grundspillet og indleder dermed slutspillet med to point i gruppe 1. Med sin fjerdeplads i grundspillet er Herning-Ikast på andenpladsen med et enkelt point, når slutspillet begynder.

Den anden gruppe består af Odense Håndbold, Viborg HK, Nykøbing Falster og Aarhus United.

Esbjerg åbner slutspillet på udebane mod Silkeborg-Voel onsdag klokken 18.30.