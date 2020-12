Uheldig cykelrytter vil klemme sig ind blandt OL-favoritter

Timingen kunne næsten ikke have været værre for det danske landshold i banecykling, da OL tidligere på året blev skubbet fra sommeren 2020 til 2021 på grund af coronapandemien.

Men for landsholdets Niklas Larsen var udsættelsen ikke så skidt endda.

Rytteren, der var med til at vinde OL-bronze i 2016 og VM-sølv i 2018 i disciplinen, så sine holdkammerater triumfere fra distancen.

Larsen sad ude med et brækket ben, som han havde pådraget sig under en afslutningsfest på sit daværende hold, ColoQuick.

Det udskudte OL gav nyt håb.

- På en måde var det en lettelse, og på en måde var det ikke en lettelse. Jeg havde en lang skadesperiode og var ude i lang tid. Der var et godt stykke vej til at blive en del af 4000-meterholdet.

- Set i dansk perspektiv var vores chancer rigtig gode, så alle, der havde kørt VM, var lidt nede. Et års udskydelse gav også de andre konkurrenter et år mere at forberede sig i.

- Men jeg ville jo rigtig gerne være godt kørende til OL, og at jeg har fået et år ekstra, gør bare, at jeg kan nå at blive endnu bedre, siger Niklas Larsen.

PostNord Danmark Rundt-vinderen fra 2019 blev efter sit comeback knæskadet i et løb i august og missede det meste af sæsonen.

Siden har han endnu en gang måttet kæmpet sig tilbage i form og har følt sig stærk i træningen den seneste måned.

Her har han blandt andet vist sig frem for banelandstræner Casper Jørgensen, som ikke mener, at Niklas Larsen er langt fra det niveau, der gjorde ham til en af profilerne på banefirkløveren i flere år.

- Han er bare god. Det er et stort aktiv for os, hvis han forhåbentlig holder sig skadefri.

- For ham er det jo rigtig godt, at OL blev aflyst, for han havde nok ikke nået at komme i så god form i 2020. Lige nu ser det ud til, at han kan blive rigtig god til 2021, siger han.

Niklas Larsens ambitioner rækker også videre end til at blive reserve for de fire landsholdskolleger, der vandt suverænt VM-guld i Berlin.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har høje ambitioner for mig selv til OL. Jeg kører for at blive en del af de fire, men når det så er sagt, er det et rigtig godt hold.

- Det er ikke, fordi jeg synes, at jeg er bedre end nogen af de andre, men jeg tror bare rigtig meget på mine egne evner og har en fornemmelse af, at jeg godt kan blive en af de fire, hvis jeg tager mig sammen.

- Vi er et rigtig godt hold, og muligvis bliver vi også nødt til at skifte ud undervejs, siger cykelrytteren.

Hele OL-forberedelsen var planlagt ned til mindste detalje, da udsættelsen blev en realitet.

Frem mod sommerlegene i 2021 vil holdet mere eller mindre forsøge at kopiere den plan med undtagelse af VM, som først køres i efteråret.

I stedet deltager banelandsholdet efter planen i et World Cup-stævne i april, der bliver første og eneste konkurrence på banen, før det går løs ved OL.