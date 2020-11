Uheldig Magnussen udgår med hovedpine i Imola

Danskeren udgik på 49. omgang efter at have klaget over hovedpine på grund af en hakkende bil, der havde taget skade af den tidlige kollision.

Et sammenstød i løbets første sekunder kostede dyrt for Kevin Magnussen, da han søndag kørte sit første løb på den traditionsrige Imola-bane i Italien.

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt løbet og udbyggede sin solide føring i den samlede stilling.

Magnussen havde ellers fået et glimrende start, men da han kort efter blev ramt af Sebastian Vettel, blev han sendt ud på en ufrivillig snurretur.

Selv om han midlertidigt fik arbejdet sig op i feltet, var det tydeligt, at sammenstødet havde givet Haas-raceren problemer, og efter et pitstop faldt Magnussen helt tilbage.

Danskeren lå sidst af de 18 tilbageværende kørere, da Haas valgte at trække ham ud med 14 omgange igen.

Løbet endte som en dobbelttriumf for Mercedes med Valtteri Bottas på andenpladsen efter Hamilton. Daniel Ricciardo (Renault) kom i mål på tredjepladsen.

Længe så det ellers ud til, at Max Verstappen (Red Bull) kunne true Mercedes-duoen, men med 11 omgange tilbage bragede hollænderen ud i gruset med et eksploderet bagdæk.

Hamilton havde på forhånd varslet et kedeligt løb på en bane, hvor det er vanskeligt at overhale, men uden dramatik var de 63 omgange i det nordlige Italien dog ikke.

Verstappen tog således fusen på netop Hamilton på løbets første meter og kørte op i slipstrømmen på Bottas, der startede i første startposition.

En tredjedel inde i løbet fik både Bottas og Verstappen dog problemer med bilen, og da de begge var i pit, udnyttede Hamilton situationen til at opbygge et pænt forspring i front.

Med Verstappens uheld handlede det for de to Mercedes-kørere blot om at komme uskadt over stregen til en dobbeltsejr, der samtidig sikrer den tyske bilfabrik sejren i konstruktørernes VM.

Det er syvende gang på stribe, at Mercedes vinder konkurrencen.

Lewis Hamilton udbyggede med sejren sit forspring i den samlede stilling før sæsonens sidste fire grandprixer. Briten har 282 point mod Bottas' 197.