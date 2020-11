Uheldig Kevin Magnussen udgår i Imola

Danskeren udgik på 49. omgang efter at have klaget over hovedpine på grund af en hakkende bil, der havde taget skade af den tidlige kollision.

Et sammenstød i løbets første sekunder kostede dyrt for Kevin Magnussen, da han søndag kørte sit første løb på den traditionsrige Imola-bane i Italien.

Magnussen havde ellers fået et glimrende start, men da han kort efter blev ramt af Sebastian Vettel, fik han problemer med sin Haas-racer.

Efter midlertidigt at have kørt sig op i feltet, faldt han tilbage efter et pitstop, og danskeren lå sidst af de 18 tilbageværende kørere, da Haas valgte at trække ham ud med 14 omgange tilbage.