Uforstående Klopp: Vi stoppede med at spille fodbold

Liverpools manager, tyskeren Jürgen Klopp, har svært ved at forstå, hvordan hans hold kunne sætte en 3-0-føring og en førsteplads i Champions Leagues gruppe E over styr tirsdag aften i Sevilla.

- Det er åbenlyst, at vi spillede en meget god første halvleg, mens vi stoppede med at spille fodbold i anden halvleg, siger han til britiske BT Sport.

- Vi spillede ikke igen, før de havde scoret deres andet mål. Derefter forbedrede vi os lidt og skabte nogle chancer, men det var dem, som fik udligningen.

- 3-0 er en fantastisk føring ved pausen, men man bliver nødt til at bevare koncentrationen i en hel kamp. Det var vores største fejl. Vi stoppede med at spille, og det må ikke gentage sig, siger Klopp.

Ifølge anfører Jordan Henderson havde spillerne da også fået at vide i pausen, at kampen ikke var ovre, selv om Liverpool så ud til at være i fuld kontrol.

- Vi blev fortalt i pausen, at vi skulle blive ved. Vi vidste, hvad de ville komme ud med, men vi kunne ikke rigtig stå imod det.

- Det er meget skuffende, selv om vi må se det positive i, at vi selv kan afgøre vores skæbne, siger Henderson.

Liverpool kan nøjes med et point hjemme mod Spartak Moskva i den sidste gruppekamp for at gå videre. Liverpool er dog tvunget til at vinde, hvis klubben skal være helt sikker på at ende på førstepladsen.

Sevilla er et point efter Liverpool. Spanierne møder Maribor på udebane i sidste spillerunde.