Uforløste England øjner første EM-triumf

Eller måske nærmere, fordi han ramte et ømt punkt i den engelske selvforståelse.

For England har modsat søndagens finalemodstandere fra Italien aldrig vundet EM. Triumfen fra VM i 1966 ophøjes fortsat som det gyldne øjeblik i fodboldhistorien.

En af årsagerne til, at engelske fodboldfans synger "it's coming home", når holdet begynder at nærme sig noget, der ligner en titel.

Landstræner Gareth Southgate har stået i spidsen for holdet siden 2016. Ved VM i 2018 blev det til en fjerdeplads, og nu har holdet chancen for at nå helt til tops på hjemmebane.

Den engelske spillestil har kun titler for øje, mener fodboldtræner Rasmus Monnerup, der er ekspert hos Mediano.

- Når du spiller på den måde, England har gjort i hovedparten af kampene, skal du også helst vinde noget. Uden sammenligning i øvrigt er det lidt Mourinho-agtigt. Du skal helst vinde trofæer, når du spiller på den måde, for du vinder ikke mange hjerter, siger han.

Der tages ikke mange chancer i det engelske spil. Med Declan Rice og Kalvin Phillips i maskinrummet er forsvaret skærmet af et par solide dørmænd, og så er det op til de offensive profiler at finde en måde at score på.

- De spiller med to defensive midtbanespillere og har en Kyle Walker, der er meget defensiv i sin udgangsposition. Et eller andet sted må vi også sige, at Raheem Sterling og Harry Kane er rigtig gode, men hvis de ikke rammer dagen, har jeg også svært ved at se, hvem der skal gøre det for England, siger fodboldtræneren.

Southgate var selv med til at forfatte "England DNA", som det engelske forbund lancerede i 2014. Den indeholdt filosofien og principperne for at udvikle engelske topspillere.

Og topspillere er ikke en mangelvare i den stolte fodboldnation. I flere af EM-kampene har der slet ikke været plads til stjerner som Phil Foden, Jadon Sancho og Marcus Rashford.

England indledte EM med at score to mål i tre gruppekampe, mens der er kommet mere gang i scoringerne i knockoutkampene. I den anden ende er Mikkel Damsgaards frisparksmål det eneste, englænderne har tilladt.

- Hvis de vinder slutrunden og får brudt den her forbandelse, tror jeg godt, vi kan se et engelsk hold, der kommer til at spille meget mere offensivt. Det er noget af det, jeg synes, man godt kan kritisere Southgate lidt for, at han ikke har fået forløst endnu, siger Rasmus Monnerup.

Paradoksalt nok forbinder mange måske Italien med et hold, der ofte lægger de fleste kræfter i defensiven og forsvarer sig forbilledligt.

Efter Spanien er Italien sammen med Danmark det næstmest scorende hold ved EM med 12 mål, og italienerne har i flere kampe brilleret med sprudlende offensiv fodbold.

Italiensk fodbold har gennemgået en udvikling, hvor fokus er rykket længere frem ad banen.

Det mener angriberen Nikolai Baden Frederiksen, der afbrudt af et par lejeophold har været i Juventus siden sommeren 2018.

- I italiensk fodbold er man begyndt at tænke lidt mere offensivt, og det handler ikke kun om at forsvare, forsvare, forsvare. Det synes jeg også, man kan se på det italienske hold.

- Men når de har det forsvar og den mentalitet, de har, er det måske derfor, det er så sprudlende i år. De kan forsvare, som de altid har kunnet. Men så har de måske fået lagt 10-15 procent mere på den offensive del. Det gør, at de laver mål, i stedet for at det bliver 0-0- eller 1-0-kampe, siger han.

Southgate er også imponeret over den udvikling, han har set fra italienerne over de seneste år.

- Vi har fulgt deres udvikling tæt. Vi ved, hvordan de spiller. De spiller med stor energi og en flot stil, siger han ifølge The Guardian.

Finalen mellem England og Italien spilles på Wembley i London søndag klokken 21 dansk tid.