Uffe Bech afviser avisbeskrivelse: Jeg bed i selvforsvar

Det fortæller Uffe Bech til Ekstra Bladet, efter at historien tirsdag kom frem i det tyske medie Bild.

- Jeg er ked af den misvisende omtale, for jeg handlede i rent selvforsvar, og det er der heldigvis mange, der kan bekræfte.

- Derfor ser jeg også frem til at forklare mig over for politiet og blive renset i denne her på mange måder groteske sag.

- De skriftlige udsagn fra fire forskellige vidner tegner alle det samme billede, nemlig at jeg blev overfaldet - ikke vice versa, siger Uffe Bech til Ekstra Bladet.

Den 25-årige offensivspiller, der er udlejet fra Hannover 96 til Greuther Fürth, fortæller til det danske medie, at det ikke passer, at retten i Hannover skulle have idømt ham en stor bøde efter episoden.

Ifølge Bild var han blevet dømt til at betale 50 dagbøder af hver 1000 euro, cirka 372.000 kroner.

Uffe Bech afviser desuden, at den mand, som han bed, fik hul på huden og blev behandlet efter hændelsen.