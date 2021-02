Ufarlige Horsens ser en snarlig ende på scoringskrise

- Det er ikke ret mange bundhold, der bomber mål ind, siger cheftræneren.

- Jeg har ikke svært ved at se, hvor målene skal komme fra, for vi har chancerne. Vi har hele tiden fornemmelsen af - og den er velbegrundet - at vi scorer lige om lidt, siger han.

Mod slutningen af kampen mod Vejle forsøgte Horsens sig med fire angribere, og det er en af de ting, der arbejdes på i dagligdagen.

- Vi forsøger at råbe folk frem, når vi angriber, så vi får endnu flere med i åbent spil. Vi får vores wingbacks med i afslutningerne, forklarer Jens Berthel Askou.

- Vi gør alt det, vi kan. Vi træner afslutninger og indlæg hver eneste dag, forklarer han.

For Søren Reese er de manglende mål også en bekymring, men han ser dog opløftende tendenser.

- Det er bekymrende. Vi skal tage med, at vi ikke længere er nede på, at vi skal score på den ene chance, vi har. Vi skaber flere og flere chancer, lyder det fra forsvarsspilleren.

I de sidste fire kampe af Superligaens grundspil skal Horsens møde AaB, FC Nordsjælland, Sønderjyske og Lyngby, og udsigten til at undgå topholdene i det resterende kampprogram glæder anfører Hallur Hansson.

Han er samtidig klar over, at der skal resultater på bordet i de kampe for at holde liv i overlevelseschancerne.

- Det er en fantastisk situation for os. Nu kommer der kampe, der kan komme til at afgøre sæsonen, siger han.

Horsens er nummer 11 i tabellen med otte point. Der er ti point op til FC Nordsjælland på tiendepladsen.