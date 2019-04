Uerfaren verdensmester truer Sagan og Gilbert i klassiker

Når danskeren efter blot to løb kan tale om skud, der ikke er skudt af, skyldes det, at Mathieu van der Poel efter almindelig cykellogik burde være flad. Han har kørt en lang vintersæson med sejr på sejr i cykelcross.

Men i stedet for at tage en velfortjent pause har Mathieu van der Poel valgt at forlænge sæsonen og køre sine første brostensløb på øverste niveau mod landevejens største stjerner Peter Sagan, Greg Van Avermaet og Philippe Gilbert.

- Først og fremmest ser jeg ham som en rigtig god ven og samtidig et kæmpe talent, som slet ikke er færdig med at udvikle sig.

- For ham er alting bare nemt. Alt virker som om, at det er pærelet for ham. Han ryger bare afsted og tænker over det senere, siger Lasse Norman.

Sådan har det set ud på tv. Van der Poel er en skarp afslutter, men både i Gent-Wevelgem, hvor han sidste søndag blev nummer fire, og i onsdags, da han vandt Dwars door Vlaanderen, har han kørt aggressivt og i udbrud.

Distancen på 270 kilometer i Flandern Rundt er en ubekendt faktor i vurderingen af den dobbelte verdensmester i cross. Aldrig har han kørt så langt et løb.

Men årets usædvanligt hårde Gent-Wevelgem, hvor kun 78 ryttere kom til mål, burde være et blåt stempel, mener holdkammeraten.

- Han leverede en fuldstændig vanvittig præstation. Nu ved jeg godt, at han ikke vandt. Men hans præstation i Gent-Wevelgem var for mig en af de mest imponerende, han har lavet. At han vandt onsdag, havde jeg langt mere regnet med, end at han kørte så godt i Gent-Wevelgem, siger Hansen.

Flandern Rundt har ry for at være et løb, der vindes i karrierens efterår, hvilket også bekræftes af de seneste års vindere Niki Terpstra og Philippe Gilbert.

Selv et multitalent som Peter Sagan nåede at blive 28 år, før det første gang lykkedes ham at hjemtage en triumf i den vigtige klassiker.

- Det bliver selvfølgelig et skide svært cykelløb. Han har ikke kørt det før, og vi har ikke kørt det før som hold. Men kan vi køre, som vi har kørt løbene hidtil, og har han en nogenlunde dag, så skal han nok komme til finalen, siger Lasse Norman.

Corendon-Circus kører efter sejren, forsikrer danskeren. Men top-10 vil også være et glimrende resultat.

- Det ville være fuldstændig fantastisk, hvis han vandt cykelløbet. Men kan han køre i top-10, vil det også være helt fantastisk for holdet.

Flandern Rundt starter søndag klokken 10.30 i Antwerpen, og rytterne ventes at være i mål i Oudenaarde klokken 17.