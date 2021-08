Uenighed i FCM om anførerens fremtid: Forventer et bud

FCM-anføreren Erik Sviatchenko forventer nemlig, at der kommer endnu et bud på ham, efter at FCM ifølge Sviatchenko har afvist et bud på 2,2 millioner euro for forsvareren.

Det fortæller han efter søndagens superligakamp på Brøndby Stadion, hvor FCM tabte 0-2 til de danske mestre.

- Jeg ved, der har været bud på mig, og der kommer nok også et bud mere, kunne jeg forestille mig. Der er ikke mange timer og dage tilbage af vinduet, så det bliver spændende, siger FCM-anføreren, der på det seneste har været sat i forbindelse med kroatiske Dinamo Zagreb.

Han fortæller dog, at buddet måske kan komme fra en anden klub, uden at han dog vil sige mere.

Spørger man i FCM-ledelsen, skal 29-årige Sviatchenko ikke sætte næsen op efter noget.

- Erik bliver ikke solgt. Der er ingenting, der er sikkert, men Erik er her nu. Ham er vi sindssygt glade for, og han bliver her, lyder det fra sportschef Svend Graversen.

Sviatchenko afviser, at der er strid på de interne linjer, men han synes dog, at 2,2 millioner euro burde være en fair pris for en spiller på 29 år.

- Vi har stor respekt for hinanden, og der har ikke været hanekamp eller noget som helst.

- Jeg kan godt forstå klubben. Jeg er ikke idiot, og jeg har en fin fornemmelse af min rolle for klubben og for holdet.

- Jeg tror bare, jeg er mere værd i FCM's øjne end 2,2 millioner euro. Objektivt burde det være prisen i markedet, men indadtil er det ti millioner euro, siger Sviatchenko.

FCM-træner Bo Henriksen værdsætter da også sin anfører.

- Der er ikke nogen tvivl om, hvor vigtig han er for vores kultur, og for at vores gruppe ved, hvad vi forventer.

- Han fletter tingene sammen i vores trup med mange forskellige nationaliteter, så det er rigtig vigtigt at have en som Erik. Det vil være et voldsomt tab for os, hvis han skifter, siger Bo Henriksen.