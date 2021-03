Uefas tilskuerkrav vækker hovedrysten i Tyskland

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er ikke sit ansvar bevidst, når det kræver garanti for tilskuere til kampene ved EM til sommer.

Sådan lyder kritikken fra formanden for det tyske parlaments idrætsudvalg, Dagmar Freitag, efter Uefas udmelding om, at det er "udelukket" at spille en eneste kamp ved EM uden fans.