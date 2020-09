Uefas faneksperiment i Super Cup møder bekymring

Der var tomt på stadion, da FC København blev nedlagt af Manchester United i Europa Leagues kvartfinale.

Der var tomt, da Bayern München vandt Champions League med en finalesejr over Paris Saint-Germain. Og der var tomt, da Kasper Hjulmand for første gang stod i spidsen for det danske landshold mod fodboldmastodonterne Belgien og England i Nations League.