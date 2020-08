Uefa vil tillade tilskuere til Super Cup

Spillerne fra Bayern München og Sevilla kan igen glæde sig til at spille foran et levende publikum.

Til kampen, der skal spilles i Budapest 24. september, åbnes der for op til 30 procent af stadion. Herefter vil Uefa evaluere tiltaget.

- Det har været vigtigt at vise, at fodbold kan fortsætte i en svær tid uden fans, men spillet har mistet en del af dets karakter, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin i meddelelsen.

- Vi håber, at Super Cuppen i Budapest kan fungere som et forsøg, der kan danne grobund for, at fans kan vende tilbage til kampene.

- Vi arbejder tæt sammen med Det Ungarske Fodboldforbund og regeringen for at sikre os en sundhedsforsvarlig afvikling for tilskuere og deltagere i kampen. Vi tager ingen chancer med folks helbred, siger han.

Alle andre kampe i Uefa-regi skal indtil videre spilles bag lukkede døre, hvilket har været gældende siden et møde i Uefas eksekutivkomité 9. juli.

Reglen er indført for at minimere risikoen for smitte med coronavirus.

Bayern München har kvalificeret sig til den europæiske Super Cup som vinder af Champions League, mens Sevilla er med som vinder af Europa League.