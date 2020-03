Uefas præsident, Aleksander Ceferin, mener, at det er tid til at kigge på, hvordan fodboldsæsonerne i Europa eventuelt kan afsluttes. (Arkivfoto)

Uefa vil tage temperaturen på medlemslande i coronakaos

Uefa har indkaldt nationale forbund til videomøde onsdag for at diskutere muligheder for sæsonafslutninger.

Mandag meddelte Divisionsforeningen i Danmark, at man havde lavet tre forskellige scenarier for afvikling af Superligaen, som lige nu er suspenderet på grund af coronakrisen.

Nu lader det til, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) også føler, det er på tide at tage temperaturen på coronastatus i de respektive medlemslande og diskutere, hvordan udsigterne for at færdiggøre turneringerne er.

Uefa har indkaldt cheferne fra alle 55 nationale fodboldforbund i Europa til videomøde onsdag.

Formålet er ifølge Uefas hjemmeside:

- At udveksle opdateringer om udviklingen i de to arbejdsgrupper, som blev oprettet for to uger siden, og at diskutere de muligheder de er kommet frem til med henblik på genplacering af kampe.

Derudover er et mere generelt kig på fodbold i Europa også på programmet.

- Mødet vil kigge på udviklinger på tværs af alle Uefas landsholds- og klubturneringer, ligesom vi også vil kigge på fremskridt på både Fifa- og Uefa-niveau angående eksempelvis spillerkontrakter og transfersystemet, står der.

Langt de fleste fodboldligaer i Europa lægger stille på grund af udbruddet af coronavirus, hvor især Italien og Spanien er hårdt ramt for tiden.