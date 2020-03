Uefa-vicepræsident: Kvindernes EM rykkes formentlig også

Afslutningen af næste års herre-EM kommer til at kollidere med starten på kvindernes fodbold-EM.

Fodboldkvindernes slutrunde spilles i England og begynder 7. juli næste år, men på det tidspunkt er det engelske nationalstadion, Wembley, ved at blive brugt til semifinaler og finale ved herrernes EM.

Derfor er det sandsynligt, at kvindernes EM-slutrunde bliver skubbet. Det siger Karl-Erik Nilsson, der er vicepræsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og formand for Det Svenske Fodboldforbund.

- Alternativet er at spille herrernes og damernes mesterskab i forlængelse af hinanden. Med England som vært for de afsluttende kampe for herrerne samtidig med starten på damernes EM tror jeg, at man vil duellere for meget om interessen, og det vil være ulykkeligt, siger han til Aftonbladet.

Et muligt scenarie er at rykke kvindernes EM til 2022, hvor der ikke er nogen stor slutrunde på tapetet. Herrernes U21-EM næste år kan også blive rykket til sommeren 2022, skriver Aftonbladet.

Fifas relancerede udgave af klub-VM er også sat til at blive spillet i sommeren 2021, men det er sandsynligvis ikke muligt, hvis de fleste deltagende spillere vil være til EM samtidig.

- Vi kommer til at indlede diskussioner med Fifa omgående.

- Vi kommer til at anmode Fifa, om de ville skubbe det et år frem i tiden, da herrernes VM i 2022 foregår i november og december, siger Karl-Erik Nilsson til den svenske avis.

Følgende internationale fodboldturneringer står lige nu til at blive afviklet i sommeren 2021 ifølge norske NTB:

* Uefa Nations League-finalestævne: 2.-6. juni.

* U21-EM: 9.-26. juni.

* Fifas klub-VM i juni i Kina.

* Herre-EM: 11. juni - 11. juli.

* Kvinde-EM: 7. juli - 1. august.