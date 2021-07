Sikkerhedsvagter på stadionet i Baku i Aserbajdsjan ses her konfiskere et regnbueflag fra en dansk tilskuer, kort før kampen mellem Danmark og Tjekkiet begyndte. Uefa undersøger sagen, oplyser forbundet lørdag aften.

Uefa undersøger sag om konfiskeret regnbueflag i Baku

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) undersøger en hændelse op til Danmarks EM-kamp lørdag mod Tjekkiet, hvor en dansk tilskuer fik beslaglagt et regnbueflag på stadionet i Baku i Aserbajdsjan.

- Uefa har aldrig instrueret sikkerhedsvagter i Baku - eller på noget andet stadion - om at konfiskere regnbueflag, meddeler Uefa til nyhedsbureauet AFP.

Billeder fra stadion viser, at kontrollører tager et regnbueflag, som en tilskuer vifter med i støtte til LGBTQ-personer.

- Vi er ved at undersøge, hvad der skete, og vi vil naturligvis kontakte Uefas delegerede, Uefas sikkerhedsansvarlige og lokale myndigheder for at få det her opklaret, oplyser fodboldforbundet.

- De første oplysninger, vi modtog, var, at den pågældende tilhænger var stærkt beruset, og at nogle lokale tilhængere blev aggressive over for ham. De lokale vagter greb ind og tillod tilhængeren at blive trods hans tilstand, tilføjer Uefa.

Kommerciel direktør i Dansk Boldspil Union (DBU) Ronnie Hansen afviser, at den danske tilskuer skulle have været stærk beruset.

- Vi havde medarbejdere tæt på forløbet, og vi vil bidrage til Uefas undersøgelse af sagen. Uefa har umiddelbart vurderet, at den omtalte fan var meget beruset. Den opfattelse deler vi slet ikke, skriver han på Twitter.

DR Sporten har været i kontakt med personen, der stod med flaget. Kristoffer Føns, som manden hedder, bekræfter, at flere vagter kom hen til ham og tog flaget uden af give en begrundelse.

- Der kom en officiel Uefa-vagt hen og rev flaget ud af mine hænder, siger Kristoffer Føns til DR Sporten.

Hændelsen er den seneste af flere kontroverser om markeringer med regnbuefarverne under EM-slutrunden.

Uefa afviste tidligere i turneringen en anmodning fra borgmesteren i München om at oplyse byens slutrundestadion i regnbuefarver før Tysklands kamp mod Ungarn.

Sponsorer af turneringen har også fået besked om, at det "ikke var muligt" at vise reklamer i regnbuefarver i Baku eller i St. Petersborg i Rusland, hvor der også er spillet EM-kampe.

Netop de udmeldinger fik Kristoffer Føns til at medbringe et regnbueflag til lørdagens kamp.

- Jeg tænkte hjemmefra, at nu skal vi til et sted, hvor menneskerettigheder ikke er en ting. Jeg har også været meget skeptisk omkring, at VM skal afholdes i Qatar, så jeg synes, at jeg var en hykler, hvis jeg ikke gjorde et eller andet, siger Kristoffer Føns til DR Sporten.

Med hjælp fra en medarbejder fra DBU fik Kristoffer Føns sit flag tilbage, fortæller han til Ekstra Bladet.

Da han ankom til stadion med flaget, skabte det umiddelbart ingen problemer.

- Jeg fik flaget med ind på stadion, og der er ingen, der kommenterer det. Da jeg først hænger det op, er der nogle af de lokale vagter, der kigger op og siger "hey gay boy, welcome to Baku", siger han til Ekstra Bladet.