Uefa udvider: 7900 danskere kan komme til semifinale

På Twitter-profilen Fanservice for Danmark, som er Dansk Boldspil-Unions (DBU) fankoordinators profil, fremgår det mandag aften, at der nu er afsat knap 7900 billetter til danske fans.

Årsagen er, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udvidet kvoten til danske fans.

Der er mandag aften solgt 6600 billetter til danskere, der har bopæl i Storbritannien.

Tidligere mandag skrev den danske fankoordinator på Facebook, at Uefa er blevet "blæst bagover over interessen" fra danske fans.

Det er fortsat kun danskere, der bor i Storbritannien, der kan købe billet. Det er tilfældet på grund af de aktuelle indrejserestriktioner i Storbritannien.

Det er således et krav, at man ved indrejse går i 10 dages karantæne, også selv om man er vaccineret. Efter fem dage kan man slippe ud af karantænen, hvis man kan fremvise en negativ coronatest.

Temaet var allerede et stort samtaleemne kort efter sejren over Tjekkiet i kvartfinalen. DBU rakte ud til danskere i Storbritannien og kørte kampagne for, at de skulle købe billetter - og det har altså været en succes.

Der bor cirka 30.000 danskere i Storbritannien.

Siden det kom frem, at ingen danskere får mulighed for at rejse til England til semifinalen, har flere aktører kritiseret situationen og kaldt på handling.

Landstræner Kasper Hjulmand har sågar rådet den britiske premierminister, Boris Johnson, til at "vågne op" og give adgang til danske fans.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fortalte tidligere mandag, at han har forsøgt at få briterne til at lukke tilrejsende danske fans ind i England til semifinalen.

- Vi har naturligvis været i løbende kontakt med de britiske myndigheder. Også før kampstart i Baku i lørdags, siger Kofod i en skriftlig kommentar.

- Jeg har også selv rakt ud til min kollega og forhørt mig, om vi kunne finde en sikker, ordnet og hurtig løsning både til på onsdag og til en eventuel kamp søndag. Men jeg er nødt til at sige, at svarene har været ret konsekvente.

- Briterne har strakt sig så langt, som de kunne - i lyset af den smittesituation de står i. Det er - desværre - en påmindelse om, at vi stadig står i en pandemi, siger Jeppe Kofod.