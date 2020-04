Uefa til fodboldeuropa: Hold igen med nedlukninger

Men det bør fodboldeuropa altså holde igen med, siger Uefa.

- Det er yderst vigtigt, at selv ikke en ødelæggende begivenhed som denne epidemi afholder vores turneringer fra at blive afgjort på banen under gældende regler, og at trofæer uddeles på baggrund af resultater, lyder det i brevet.

- Vi tror på, at der kan spilles fodbold igen i de kommende måneder - under forhold som vil blive bestemt af de offentlige myndigheder - og mener, at enhver beslutning om at lukke nationale turneringer ned på nuværende tidspunkt vil være forhastet og ikke retfærdiggjort.

Uefa lægger op til, at klubber fra lande, hvor ligaer lukkes ned før tid, kan blive udelukket fra de europæiske turneringer.

- Da deltagelse i Uefas klubturneringer er bestemt ud fra resultaterne efter en hel national turnering, vil en nedlukning før tid skabe tvivl, om hvorvidt kravene (for at deltage i en Uefa-turnering, red.) opfyldes, skriver Uefa, der forbeholder sig retten til at vurdere klubbers ret til at deltage i næste sæsons europæiske turneringer.

Uefa åbner også døren på klem, for hvordan afviklingen af resten af fodboldsæsonen kan komme til at se ud. To arbejdsgrupper er blevet nedsat for at se på, hvordan sæsonen kan gennemføres.

Her bliver der blandt andet set på, hvilke konsekvenser det vil have at videreføre sæsonen efter 30. juni, der ellers er den normale skæringsdato.

- Arbejdsgruppernes fokus er på scenarier, der indebærer juli og august, inklusive muligheden for at de europæiske klubturneringer kan blive genstartet, efter de nationale turneringer er færdigspillet.

- En samlet behandling af kalenderne er nødvendig, da enden på den nuværende sæson skal koordineres med starten på næste.

En af de to arbejdsgrupper kigger på kalendermulighederne. Den vil hurtigst muligt, ideelt set senest i midten af maj, "indikere", hvilken plan der tages i brug for at gennemføre sæsonen, "uden at efterlade nogen", lyder det i brevet.

Ud over den belgiske er stort set alle andre ligaer sat på pause.