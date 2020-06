Uefa tager stilling til Champions League og EM i næste uge

Turneringen blev afbrudt midt i ottendedelsfinalerne, og siden har der været meget stille fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om planerne for at spille den færdig.

I næste uge er der imidlertid udsigt til klarhed. Således afholder Uefas eksekutivkomité videokonferencer onsdag og torsdag, hvor afviklingen af Champions League er et af mange emner på dagsordenen.

Det oplyser Uefa i en pressemeddelelse.

De fleste nationale turneringer bliver spillet færdige i løbet af juli, og det har været formodet, at Champions League ville genstarte derefter.

Den franske klub Lyon meldte 9. maj ud, at man havde fået dato for genstarten. Lyon-præsident Jean-Michel Aulas sagde til RTL, at klubben havde fået bekræftet, at den skulle møde Juventus på udebane 7. august.

Uefa afkræftede dog historien prompte.

I sidste uge erfarede den tyske avis Bild så, at turneringen skal spilles færdig som en miniturnering på neutral grund i Lissabon, men igen afkræftede stemmer fra Uefa.

Finalen skulle efter planen spilles i Istanbul i Tyrkiet.

Også planerne for Europa League, hvor FC København er med i ottendedelsfinalerne, er på dagsordenen i næste uge. Her skal finalen efter de oprindelige planer spilles i polske Gdansk.

Desuden skal Uefa tale om kalenderen for de samme turneringer i næste sæson, som kommer senere i gang end normalt.

Også landsholdsfodbolden skal drøftes i næste uge. Uefa skal lave kampkalender for næste sommers udsatte EM og lægge spillebyerne endeligt fast.

Ifølge pressemeddelelsen vil der også blive lavet nyt skema for gruppekampene i Nations League, der var planlagt til at blive spillet til efteråret.