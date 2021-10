Uefa straffer England med tomme tribuner efter EM-ballade

Englands fodboldlandshold skal spille sin næste hjemmekamp i Uefa-regi for tomme tribuner og desuden betale en bøde på 745.000 kroner.

Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sin hjemmeside mandag eftermiddag.

Dommen lyder formelt på to kampe for tomme tribuner, men den ene kamp er betinget i to år. Det vil sige, at England slipper for den anden kamp for tomme tribuner, hvis holdet undgår en lignede dom i de næste to år.

Straffen falder efter sommerens EM-finale mod Italien på Wembley, som England som bekendt tabte efter en straffesparkskonkurrence.

Det Engelske Fodboldforbund (FA), der har iværksat sin egen undersøgelse af balladen for at undgå en gentagelse, accepterer Uefas straf.

- Selv om vi er skuffet over dommen, så anerkender vi udfaldet af Uefas beslutning.

- Vi fordømmer individernes forfærdelig opførsel, der var skyld i de skammelige scener på og uden for Wembley, skriver FA på sine platforme.

Uefa igangsatte kort efter finalen en undersøgelse af episoder både på og uden for Wembley. Blandt andet forskellige former for ballade uden for stadion og personer, der forcerede sikkerhedsbarrierer og tvang sig adgang til tribunerne.

Uefa bemærkede også, at der blev kastet objekter fra tilskuerpladserne ned på banen. Afspilningen af nationalmelodierne blev også forstyrret.

Afbrænding af ulovligt fyrværkeri var også blandt Uefas anklagepunkter, der danner grundlag for dommen.

England har lige nu ikke en kamp i Uefa-regi programsat. Holdet møder i november Albanien i VM-kvalifikationen.

Men den turnering arrangeres af Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, så England skal i stedet formentligt spille for tomme tribuner til sommer, når Uefas Nations League starter.