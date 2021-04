Uefa slår fast: CL-finale spilles i Istanbul

Udsigten til, at der måske er to engelske hold i finalen - Manchester City og Chelsea - har øget debatten om, hvorvidt det giver mening at lade begge klubber rejse til et coronaudsat land som Tyrkiet for at spille en kamp på et stadion, hvor der formentlig ikke er nogen eller kun meget få tilskuere.

Men Uefa insisterer altså på, at der ikke er nogen plan om at flytte kampen.

- Champions League-finalen spilles 29. maj i Istanbul med et begrænset antal tilskuere, og vi har fået vished for, at den midlertidige nationale nedlukning, som varer indtil 17. maj, ikke får nogen indflydelse på kampen.

- Uefa vil fortsætte arbejdet med Det Tyrkiske Fodboldforbund og de tyrkiske myndigheder for at sikre en forsvarlig afvikling af kampen, meddeler Uefa i en erklæring.

Fodboldforbundet vil på et senere tidspunkt meddele, hvor mange tilskuere, der eventuelt må komme til kampen.

Atatürk Olympic Stadium skulle have afholdt sidste års Champions League-finale, men den blev flyttet til et finalestævne i Lissabon på grund af coronapandemien.

Foruden Manchester City og Chelsea kæmper Real Madrid og Paris Saint-Germain også fortsat om en plads i årets måske største klubkamp i verden.