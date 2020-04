Uefa satser på at spille Champions League til ende

Det samme gælder for alle landskampe i Uefa-regi, som skulle være afviklet i juni.

Det tyske medie ZDF erfarer, at Uefa planlægger at afvikle den resterende del af Champions League og Europa League i juli og august - om så det måtte blive uden tilskuere på lægterne.

De resterende kampe i Champions League og Europa League, hvor FC København fortsat er med, vil blive spillet sideløbende med, at man prøver at afvikle resten af sæsonen i de nationale ligaer eller i begyndelsen af den nye sæson, skriver ZDF.

Uefas eksekutivkomité har dog endnu ikke godkendt planerne.

I Champions League nåede man at afvikle nogle af ottendedelsfinaler til ende, mens nogle returopgør ikke blev spillet, før corona førte til suspendering af turneringen.

I Europa League står man også midt i afviklingen af ottendedelsfinalerne. FC København nåede at tabe den første ottendedelsfinale ude mod tyrkiske Basaksehir med 0-1 i Istanbul.

Mandag kom det frem, at Uefa havde indkaldt sine 55 medlemslande til videomøde. Dansk Boldspil-Union (DBU) deltog ved direktør Jakob Jensen.

Formålet med mødet var ifølge Uefa, at "udveksle opdateringer om udviklingen i de to arbejdsgrupper, som blev oprettet for to uger siden, og at diskutere de muligheder, de er kommet frem til med henblik på genplacering af kampe".