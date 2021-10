Artiklen: Uefa sætter deadline for ansøgning om EM-værtskab i 2028

De lande, der ønsker at afholde EM i 2028, har indtil marts næste år til at vise deres interesse.

Frem til udgangen af marts næste år kan Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) medlemslande sige, at de er interesseret i at afholde EM i 2028.

På sin hjemmeside skriver Uefa tirsdag, at der 30. marts næste år er deadline for at bekræfte interesse i værtskabet.

Derefter vil de interesserede blive informeret om de specifikke krav for at kunne afholde EM, hvorefter der er deadline for at aflevere det endelige værtsbud 12. april 2023.

I september 2023 vil det blive offentliggjort, hvor EM i 2028 afholdes.

Mens de specifikke værtskrav altså endnu ikke er offentliggjort, så skriver Uefa tirsdag, at man skal kunne være klar med ti stadioner.

Minimum ét stadion skal have plads til 60.000 tilskuere. Minimum ét - men helst to - stadioner skal have plads til 50.000 tilskuere.

Derudover skal mindst fire stadioner have plads til 40.000 tilskuere og mindst tre skal have plads til 30.000 på lægterne.

Tilbage i 2016 meddelte de nordiske lande - herunder altså Danmark - at man sammen ønskede at være værter for EM i enten 2024 eller 2028.

Allerede dengang tilkendegav formand i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller dog, at Uefas stadionkrav kunne spænde ben for det nordiske værtsbud.

Tyskland er allerede blevet tildelt værtskabet for EM i 2024.