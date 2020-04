Uefa sætter Fifa-læge på plads: Der kan spilles fodbold

Tirsdag sagde Michel D'Hooghe, formand for den medicinske komité i Fifa, at der ikke bør spilles fodbold før tidligt i september på grund af coronapandemien.

Men Uefas medicinske chef, Tim Meyer, er af en anden opfattelse og kalder det "bestemt muligt" med en genstart og færdiggørelse af de europæiske ligaer.

- Når vi diskuterer enhver tilbagevenden til at spille fodbold på eliteniveau, er spillernes helbred, de ansatte omkring kampene samt befolkningen som helhed af største betydning, siger Tim Meyer.

Det er til trods for, at man i Holland og Frankrig har sat en stopper for afviklingen af fodboldkampe med tilskuere, og de to landes regeringer har gjort en brat ende på sæsonerne.

Det samme er på vej til at ske i Belgien og Skotland.

- Alle fodboldorganisationer, der planlægger at genstarte deres turneringer, vil lave omfattende protokoller, der dikterer sanitære og operationelle forhold, der sikrer, at sundheden for de involverede i kampene er beskyttet.

- Under disse betingelser og med fuld respekt for lokal lovgivning er det bestemt muligt at planlægge en genstart af turneringerne, som er suspenderet, siger Tim Meyer.

Tyskeren er også formand for den nyetablerede medicinske arbejdsgruppe i Uefa, som undersøger alle sundhedsspørgsmål ved at spille fodbold igen.

I Italien er der også begyndt at være politikere, der udtrykker skepsis om en genstart.

Vincenzo Spadafora, Italiens sportsminister sagde onsdag, at det er usandsynligt, at Serie A kommer i gang igen i denne sæson.

- Jeg ser en stadigt mere snæver chance for at genoptage Serie A. Hvis jeg var en af præsidenterne i klubberne, ville jeg fokusere på næste sæson, siger Spadafora til tv-stationen La7.

- Beslutningerne i Frankrig og Holland kan presse Italien til at følge denne linje, som kunne blive til en europæisk linje, siger sportsministeren.