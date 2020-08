Uefa-præsident vil modernisere FFP-regler efter City-sag

Financial Fair Play-reglerne (FFP) har været en succes, men der er behov for at friske reglementet op.

Meldingen kommer, i kølvandet på at Manchester City ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) fik ophævet sin udelukkelse fra europæisk fodbold i to år, som Uefa i første omgang havde tildelt den engelske storklub.

- Det handler ikke kun om denne beslutning, siger Ceferin til nyhedsbureauet AFP med reference til City-sagen.

- Financial Fair Play har været et succesfuldt værktøj, da de store tab hos de europæiske klubber næsten er væk, men vi må modernisere reglerne. Vi skal begynde at tænke over, hvor vi går hen herfra, ikke kun på grund af denne sag.

FFP-reglerne trådte i kraft i 2011, og det er længe siden i moderne fodbold.

- Tiderne skifter i alle industrier, og fodbold er noget andet nu, end den var for ti år siden.

Sportsjurist Jens Bertel Rasmussen pegede ligeledes på ændringer ovenpå City-dommen hos CAS. Han mente, at afgørelsen burde føre til et mere gennemskueligt regelsæt.

- Reglerne skal strammes op, så de ikke kan misforstås, sagde han.

Det var sagens kerne, at City havde forsøgt at skjule økonomiske tilskud fra klubejeren som sponsorindtægter, men det fandt domstolen altså ikke bevis for.