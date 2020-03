Uefa-præsident: Turneringer skal genoptages senest i juni

Europas fodboldligaer er suspenderede som følge af coronakrisen, og ikke meget tyder på, at bolden kommer til at rulle igen lige med det samme.

Præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund, Aleksander Ceferin, ser stadig optimistisk på chancen for at færdigafvikle turneringer, da der nu er plads til at spille hele sommeren, fordi EM er rykket fra denne sommer til 2021.

Men man kan ikke vente for længe med at sætte turneringer i gang igen, hvis det skal være realistisk at spille turneringerne til ende.

- Der er en plan A, B og C. Vi kan starte op igen i midten af maj, i juni eller senest sidst i juni. Derefter vil sæsonen efter al sandsynlighed være tabt, siger Aleksander Ceferin ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den slovenske præsident fortæller, at der lige nu er samtaler mellem forbundene, klubberne og de største ligaer.

- Der er også kommet forslag om at afslutte den nuværende sæson, når den næste skulle begynde og derefter starte den nye sæson lidt senere. Vi må se, hvad der er den bedste løsning for ligaerne og klubberne, siger han.

Om nødvendigt må ligaerne spilles til ende uden tilskuere på tribunerne.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at alle kampe skal spilles for lukkede døre, men hvis der ikke er alternativer, er det bedst at spille turneringerne færdige på den måde, mener Ceferin.

I Premier League og Bundesligaen resterer der ni hele spillerunder, mens der i den spanske liga mangler at blive afviklet 11 runder.

I den danske Superliga mangler man to runder af grundspillet. Derefter skulle der efter planen afvikles et mesterskabsspil indeholdende yderligere ti runder.

Det er kun den hviderussiske liga, der aktuelt trodser coronakrisen og fortsat spiller fodbold.