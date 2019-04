Uefa-præsident: Afblæste kampe kan stoppe racisme

Der har været gentagne eksempler på racisme i forbindelse med fodboldkampe i Europa i foråret, og for at komme det til livs kan dommerne få en mere central rolle.

Det siger Uefa-præsidenten under konferencen "Equal Game" i London.

- Jeg skammer mig over, at vi i 2019 skal have en konference for at fremme mangfoldighed. Det er bekymrende, at verdens ledere og politikere nedtoner racistiske og diskriminerende hændelser.

- Vi må ikke være bange for at stoppe kampe, hvis der foregår racisme. I det øjeblik at en kamp er stoppet eller ikke bliver spillet, så tror jeg, at 90 procent af tilskuerne på stadion vil sparke idioterne ud.

- Vi er i 2019, det er ikke 100 år siden. Vi vil snakke med dommerne igen og opfordre dem til at være selvsikre, så de ikke er bange for at handle, siger Ceferin.

Nylige eksempler på racisme i fodbold er der nok af.

Tirsdag aften var Juventus-angriberen Moise Kean udsat for abelyde på tribunerne i udekampen mod Cagliari. I slutningen af marts blev flere engelske landsholdsspillere udsat for racisme under udekampen mod Montenegro i EM-kvalifikationen.

Derudover er Inter, Dinamo Zagreb og Dynamo Kiev i de seneste uger blevet straffet med lukkede eller delvist lukkede tribuner i flere hjemmekampe efter eksempler på racistisk opførsel blandt tilskuerne.

Aleksander Ceferin understreger, at racisme er et kontinentalt og ikke bare regionalt problem.

- Det er et kæmpe problem. Det er ikke bare Balkan eller i Østeuropa. Man kan se, at Italien er et af de lande, der har de største problemer med racisme, sexisme og homofobi. Problemerne er der også i England, siger Ceferin.