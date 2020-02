Uefa og Conmebol styrker aftale og sender signal til Fifa

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og det sydamerikanske ditto, Conmebol, underskrev onsdag en aftale, der skal styrke samarbejdet mellem forbundene på de to kontinenter.

Aftalen lægger ikke bare op til et intensiveret samarbejde mellem forbundene, men sender også et signal til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som de to har været utilfredse med, skriver nyhedsbureauet AFP.