DBU skrev onsdag på sin hjemmeside, at Uefa har valgt at rykke kvindernes EM og herrernes U21-EM fra sommeren 2021 til sommeren 2022 for at gøre plads til EM og OL til næste år. (Arkivfoto)

Uefa modsiger DBU: Ingen afgørelse om kvinde-EM endnu

Dansk Boldspil-Union (DBU) har muligvis været for hurtig på aftrækkeren, da forbundet onsdag skrev på sin hjemmeside, at kvindernes EM og herrernes U21-EM bliver rykket fra 2021 til 2022.

I hvert fald skriver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i en mail til BT, at der endnu ikke er truffet en formel afgørelse om at rykke de to turneringer et år frem, for at gøre plads til EM og OL, der er rykket til sommeren 2021 på grund af coronavirus.

- Ingen formel beslutning er endnu blevet taget, men det er helt sikkert en sandsynlig mulighed (for begge turneringer, red.), lyder det i det skriftlige svar fra Uefas kommunikationsafdeling til avisen.

Formanden for det svenske fodboldforbund, Karl-Erik Nilsson, undrer sig også over udmeldingen fra DBU.

- Der findes endnu ingen Exco-beslutning (Uefas eksekutivkomité, red.), og spørgsmålet var ikke oppe på onsdagens Exco-møde. Danmark spekulerer.

- Afgørelsen kommer, når det er færdigbehandlet af Uefas administration, og der er vi ikke rigtigt endnu, skriver Karl-Erik Nilsson i en sms til den svenske avis Aftonbladet.

Flere store internationale medier har citeret DBU for historien. Ritzau har været i kontakt med DBU, der ikke ønsker at kommentere sagen.

For godt to uger siden var det norske fodboldforbund, NFF, for hurtig på aftrækkeren, da det som det første meddelte, at sommerens EM var rykket til år frem. Først to timer senere bekræftede Uefa nyheden.

Efterfølgende erkendte forbundet, at det havde lavet en bommert og beklagede til Uefa.

- Vi har været nådesløst åbne, og vi var simpelthen lidt for hurtige.

- Det var så tydeligt, hvad beslutningen ville blive, og da den blev bekræftet, så valgte vi at gå ud med den bekræftelse, fordi trykket fra medierne havde været så stort, sagde generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt til det norske medie NRK.