Uefa lukker udbryderklubber ind i varmen og uddeler bøder

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) lægger nu hele sagen angående Super League bag sig, når det gælder de ni klubber, der har trukket sig fra projektet.

De ni klubber har forpligtet sig til at være en del af Uefas turneringssystem fremover og har erkendt, at Super League-projektet var en fejl.

Det skriver Uefa på sin hjemmeside.

De slipper dog ikke med at give en undskyldning. Klubberne har fået en bødestraf i form af, hvad der svarer til fem procent af de indtægter, en sæson med europæiske kampe ville give dem.

Samtidig indvilger klubberne i tilsammen at donere 15 millioner euro, der skal gå til børne-, ungdoms- og græsrodsfodbold rundt om i Europa.

Derudover er de gået med til, at der venter en bøde på 100 millioner euro, hvis de igen skulle lægge an til at danne en udbryderliga som Super League.

De resterende tre klubbers skæbne er endnu uvis. Det drejer sig om Juventus, Real Madrid og FC Barcelona, der stadig holder liv i drømmen om en udbryderliga.

Uefa skriver, at sagerne omkring dem bliver sendt videre i Uefas disciplinære system.

De ni klubber, der altså nu er kommet ind i varmen igen hos Uefa, er Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milan og Inter.

- Jeg sagde på Uefa-kongressen for to uger siden, at det kræver en stærk organisation at indrømme fejl, især i disse tider med folkedomstole på de sociale medier, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin på Uefas hjemmeside.

- Ved at acceptere klubbernes forpligtelse (til Uefa, red.) og ønske om at reparere de skader, de har forårsaget, vil Uefa lægge dette kapitel bag sig og komme videre med et positivt sind.