Uefa kritiserer VM-plan og ønsker dialog med Fifa

Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) drøm om at afholde VM hvert andet år i stedet for hvert fjerde år er ikke blevet taget godt imod af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Tidligere har Uefa-præsident Aleksander Ceferin kritiseret idéen kraftigt, og onsdag er Uefa så kommet med en officiel udtalelse om emnet.

Her kritiserer Uefa blandt andet måden, Fifa har fremsat VM-planerne på. I maj blev det i Fifa besluttet, at man i Fifa ville undersøge muligheden for at afholde VM hvert andet år som en del af en generel omstrukturering af den internationale fodboldkalender.

Siden har Fifa promoveret VM-idéen kraftigt, blandt andet med hjælp fra fodboldikoner som Peter Schmeichel og brasilianske Ronaldo.

- Uefa er skuffet over den valgte fremgangsmåde, hvilket har ført til, at radikale reformprojekter er blevet kommunikeret og promoveret, før at Uefa - sammen med andre interessenter - har fået chancen for at deltage i drøftelser derom, lyder det fra Uefa.

Uefa er blandt andet bekymret for, at VM hvert andet år fører til, at turneringen bliver udvandet, at fodboldspillere bliver overbebyrdet på grund af flere kampe, og at kvindefodbold bliver nedprioriteret, fordi herrernes turneringer vil tage fokus.

- Dette er bare nogle af de alvorlige bekymringer, som Fifas forslag udløser ved første øjekast, og de forsvinder ikke med udokumenterede slogans om de angivelige fordele ved en mere tætpakket kalender for slutrunder, skriver Uefa.

Forbundet skriver desuden, at man sammen med de europæiske fodboldforbund har bedt om at få et møde med Fifa, men at man ikke har fået svar på, om det kan lade sig gøre.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin har tidligere luftet muligheden for, at de europæiske lande ville boykotte VM, hvis det bliver afholdt hvert andet år.