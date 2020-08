Uefa kårer FCK-keeper som rundens spiller

Johnsson var en af fire nominerede og snuppede hæderen foran Inters Nicolo Barella, Lucas Ocampos fra Sevilla samt Taison, der tørner ud for Shakhtar Donetsk.

De tre konkurrenter scorede alle og avancerede med deres respektive klubber.

Johnsson blev derimod noteret for hele 13 redninger, hvoraf flere var af meget høj klasse. Han kunne dog intet gøre ved, at Bruno Fernandes i den forlængede spilletid sikrede Manchester United sejren på 1-0 på et godt eksekveret straffespark.

I semifinalen skal United møde Sevilla, mens Shakhtar Donetsk skal op mod Inter, der har Christian Eriksen i truppen.