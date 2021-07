Uefa inviterer Eriksens redningsmænd til EM-finalen

Han var en af de første til stede omkring den danske landsholdsspiller efter hjertestoppet i EM-åbningskampen mod Finland, og han var altså med til at redde Eriksens liv på Parkens græstæppe.

- Jeg er pavestolt over dels min egen præstation, men også hele holdet som helhed. Det her er ikke en enkeltmandspræstation, siger Peder Ersgaard, som er en del af Region Hovedstadens Akutberedskab.

Det var den tidligere landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt, der fik Peder Ersgaard til at tænke, at noget var i gærde. Kreutzfeldt ville have Peder Ersgaards mailadresse, og da han åbnede indbakken, var der nyt.

- Og så stod der, at Aleksander Ceferin, præsidenten for Uefa, ville invitere mig som VIP-gæst til at se EM-finalen på Wembley i London den 11. juli. Jeg var helt rundt på gulvet, siger han.

- Det bliver to mærkedage, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme og så med cirka en måneds mellemrum, siger han med henvisning til, at det snart er en måned siden, han var med til at redde Eriksens liv.

Peder Ersgaard fortæller, at han er stor tilhænger af italiensk fodbold, og derfor håber han, at italienerne slår Spanien i semifinalen.

Skulle Danmark komme i finalen, vil han dog holde med Kasper Hjulmands tropper.