Uefa holder døren åben angående CL-genstart

- Vi kigger på alle mulighederne angående kalenderen og turneringsformatet i arbejdsgruppen med klubber, ligaer og nationale forbund.

- Der er ikke blevet taget nogen beslutning, men det bør der på et møde i (Uefas, red.) eksekutiv komité 17. juni, siger en talsmand fra Uefa.

Champions League-finalen skulle oprindeligt have været afholdt lørdag i Istanbul.

Ifølge et Uefa-dokument, som AFP har set, er der udsigt til, at finalen nu spilles 29. august.

Fredag kunne den amerikanske avis New York Times fortælle, at finalen i denne sæson bliver flyttet til et andet land, men at Atatürk Olympic Stadium i Istanbul kan komme til at lægge græs til en Champions League-finale engang i fremtiden, når det igen er forsvarligt for fans i store mængder at rejse udenlands.

Champions League blev som følge af coronapandemien sat på pause i marts. Der mangler at blive spillet fire kampe i ottendedelsfinalerne samt resten af turneringen.