Uefa har ingen plan B for Champions League-afvikling

Flere coronarestriktioner er genindført i 19 nabolag omkring Lissabon, og der registreres over 300 nye coronasmittede dagligt i Portugal, hvoraf trefjerdedele er i Lissabon-området.

Præsidenten for fodboldforbundet, Aleksander Ceferin, holder således stædigt fast i, at Final 8-stævnet, der skal afgøre Champions League, uden problemer kan afvikles i Portugal fra 12.-23. august. Der er nemlig ikke noget alternativ.

- Jeg er overbevist om, at vi med et fortsat godt samarbejde mellem alle parter vil kunne afslutte sæsonen i Lissabon på en god måde. Der er ikke brug for en plan B, siger Ceferin ifølge AFP.

Europas fineste klubturnering har været sat på pausen siden begyndelsen af marts.

Det samme gælder for Europa League, hvis Final 8-stævne afvikles i Tyskland i august.

Fredag er der lodtrækning til finalestævnet i begge turneringer, selv om ikke alle deltagere er fundet endnu. FC København er blandt andet i puljen i Europa League.