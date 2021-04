Danske fans kan se frem til at blive lukket ind til sommerens EM-kampe i Parken. Men præcist hvor mange er endnu ikke fastlagt.

Uefa håber på 24.000 tilskuere til EM-kampe i Parken

24.000 tilskuere til de danske EM-kampe i Parken til sommer.

Så mange håber Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, at der kan blive tilladt adgang på stadion i Danmark.

Det siger Martin Kallen, der er Uefas administrerende chef for Euro 2020, til TV3 Sport.

Det er dobbelt så mange, som de danske myndigheder har lovet, at der bliver lukket ind i Parken. Her har antallet indtil videre lydt på mindst 11.000 til 12.000 tilskuere.

- I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode teststrategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere.

- Der er jo mere end to måneder til den første kamp. Vi har endda et håb om en dækningsprocent på 60; det vil sige omkring 24.000 tilskuere, siger Martin Kallen til TV3 Sport.

Han fortæller også, at alle EM-værtsbyer har meldt positivt tilbage og kan sikre tilskuere til kampene ved slutrunden. Det er dermed sket i tide inden deadline, der var sat til onsdag.

Danmark skal i gruppespillet møde Finland 12. juni, Belgien 17. juni og Rusland 21. juni i Parken, og der skal også spilles en ottendedelsfinale 28. juni.

Uefa vil analysere situationen til og med 19. april og dernæst præsentere en færdig plan for de 12 værtsbyer.