Uefa giver FCK lov til at møde tyrkere i Parken

FC Københavns får mulighed for at spille en hjemmekamp i Parken mod tyrkiske Basaksehir i Europa League.

Da coronakrisen ramte Europa i marts, havde FCK spillet den første af to ottendedelsfinaler mod Basaksehir.

Dengang endte det med et nederlag på 0-1 i Tyrkiet, men returmødet i København blev kort efter udsat på ubestemt tid på grund af coronapandemien.

Der har siden hen hersket en del usikkerhed om, hvorvidt FCK ville gå glip af muligheden for at tage Parken i brug til returkampen, hvis Uefa besluttede at placere opgøret på en neutral bane.

Uefa oplyser torsdag, at returmødet skal spilles 5.-6. august, og det vil som udgangspunkt ske uden tilskuere på tribunerne.

Uefa meddeler samtidig, at det skal være muligt for gæstende hold at rejse til udekampe uden at blive ramt af rejserestriktioner.